Eesti krüptorahaekspert: bitcoini looja võiks jääda igaveseks saladuseks PM

Lennart Ruudareporter6. jaanuar 2018Priit Raudsepp (vasakult) ja Asse Sauga eile Tallinna restoranis Sushi Cat, kus saab söögi-joogi eest tasuda ka Bitcoinidega. | FOTO: Sander IlvestKrüptoraha liidu juhatuse liige Asse Sauga loodab, et maailma tuntuima krüptovaluuta bitcoini looja isik jääbki igaveseks müstiliseks saladuseks.Küsisime krüptorahanduse eestkõneleja Sauga käest, mida ta arvab Postimehe artiklist, kus USA jurist Justin Sobaje rääkis täie veendumusega, et bitcoini looja Satosho Nakamoto taga peidab end eestlane, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi krüptograafia juhtivteadur Helger Lipmaa.«Pigem usun, et tegemist on huvitava spekulatsiooniga,» ütles Sauga, jätkates, et tegelikult ei ole enam ammu oluline, kes bitcoini looja oli, kuna süsteem elab oma elu.«Sellegipoolest on üritatud ja üritatakse ka edaspidi Satoshit leida, kuna meile lihtsalt meeldiks teada saada, kes nii geniaalse leiutise taga oli. Samas oleks minu arvates palju põnevam kui see isik jääkski igaveseks müstiliseks saladuseks,» avaldas ta lootust.Samas leidis Sauga, et kui bitcoini loomisprotsessi seostatakse kuidagi Eestiga, oleks meil kindlasti võimalik sealt turunduslikku kasu lõigata.Saugaga samal seisukohal oli ka Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo, kes ütles, et Eesti teadlase seostamine bitcoin'i loojaga küll ilukirjanduslikult huvitav, kuid pigem meelevaldne teooria.