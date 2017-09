Eesti Keskuse projekti hetkeseis Eesti Elu

Eesti Keskuse projekti hetkeseisKindel visioon meie kogukonna tulevikuksEhitamaks Toronto ja Kanada Eesti kogukonnale kindlamat tulevikku, on viimasel ajal mitmeid samme edasi liigutud. Põnevusega võime teiega jagada arenguid seoses uue Eesti Keskuse ehitamise võimalusega, asukohaga Madison Avenüü 9 ja 11, mis asub Toronto Bloori ja Spadina piirkonnas.Esmalt aga suur tänu Eesti Maja osanikele, kes 25. aprillil 2017. aastal toetasid Eesti Keskuse projekti häälteenamusega. Oluline on ära märkida, et tegemist ei olnud ainult „ 50 protsenti pluss üks” häälteenamusega, vaid projekti toetuseks anti kaks kolmandikku häältest.Me vabandame informatsiooni puudumise pärast suveperioodil, mis tekkis seoses muutustega meeskonnas ja vahendites ning lubame edaspidi anda teavet projekti arengu ja järgnevate sammude kohta. Täpsem informatsioon, kaasa arvatud üksikasjalik nimekiri küsimustest ja vastustest projekti kohta, asub meie veebilehel www.estoniancentre.ca ja arutlustega saate kursis olla lugedes Eesti Elu/Estonian Life kas paberkandjal või internetis.Üks olulisi abinõusid projekti edasi liikumiseks pingeliselperioodil, on tugev juhtimisstruktuur. Me oleme projekti juhtimisse kaasanud Rob Deutschmanni ja David Kalmu. Karin Ivandi juhib projektialast teabevahetust. Detailsemat informatsiooni on võimalik leida veebilehe küsimuste ja vastuste osast.Sooviksime anda kiire tagasivaate tegevustest, mis meid hetke olukorrani on viinud. Uue Eesti Keskuse plaan on olnud töös juba mõnda aega. Laialdasi kogukondlikke läbirääkimisi erinevate asukohtade osas on korraldatud mitmeid aastaid. Samuti on üritatud ümber ehitada Broadview’l asuvat Eesti Maja, kuid iga kord on arendajad jäänud toppama kogukonna keskuse idee juures.Juba aastal 2011 toimusid laialdased kogukonna nõupidamised, kus enamik osavõtjatest eelistas ühendada kõik võimalikud vahendid ja liikuda Tartu College’i suunas. Sel ajal ei olnud meil kohta, kuhu minna, sest ei Madison Ave 9 ega ka Madison Ave 11 ei olnud veel müügis.pani Madison Ave 9 müüki 2014. aastal, luues sellega väga reaalse võimaluse meie eesti kogukonna jaoks. Mõned kogukonna ühendused alustasid läbirääkimisi Madison Ave 9 parkla võimaliku ostu osas. Seejärel pandi müüki ka Madison Ave 9 põhjapoolses naabruses asuv Madison Ave 11. Jälle toimusid arupidamised erinevate ühenduste vahel, kuni 2014. aastal tegi Toronto Eesti Ühispank otsustava sammu ja ostis Madison Ave 11 kinnistu strateegilise investeeringuna oma liikmetele ja eesti kogukonnale.Kuna eesti kogukonna ühendused omasid kinnisvara mõlemal pool Madison Ave 9, tekkis meil kindlam positsioonga läbirääkimisteks.Oleme ja olime paraku seotud konfidentsiaalsuse piirangutega, kuid niipea kui tahteavaldus () Madison Ave 9 (praeguse parkla) ostu osasga sai allkirjastatud, teavitasime ka eesti kogukonda. Meil oli vaja kaasata kogukonda ning saada nõusolek selle võimaluse edasiseks uurimiseks.Kohe märtsis toimus kogukonna koosolek. Aprillis, Eesti Maja üldkoosolekul, soovitas Eesti Maja juhatus aktsionäridel plaani toetada. Mõned aktsionärid olid üllatunud ja isegi vapustatud, kuna nendega ei oldud eelnevalt konsulteeritud. Paraku on selge, et ostu läbirääkimised ei toimu avalikkust kaasates ja me oleme ikka seotud konfidentsiaalsuse piirangutega. Pealegi oli kogukonna keskuse ümberehitus kas Broadview’l või mujal olnud plaanis juba aastaid ning arengu kulgemine antud suunas pole ootamatu.Pärast kogukonna koosolekut ja enne Eesti Maja aktsionäride hääletust projekti osas, kohtusid nelja eesti ühenduse esindajad nii paljude aktsionäride ja kogukonna rühmadega kui võimalik. Mitmed küsimused said arutlustes vastused. Näiteks kas uues keskuses saab olema suur saal (jah); kas uuel keskusel saab olema autost välja laskmise koht (jah); kas igal korrusel saavad olema tualettruumid ja liftid? (jah)Projekti arhitekt Alar Kongats valmistas ette võimalikud kavandid selle kohta, milline uus Eesti Keskus võiks välja näha. Eesmärgiks on luua mitmekülgne jätkusuutlik asutus Kanada eestlaste kultuurilise, haridus- ja seltsielu koostoimimiseks. Kujunduses on kombineeritud Eesti põhjamaine esteetika ja Toronto kosmopoliitne elegants.Nii nagu iga arenduse puhul, kohandatakse kavandid vastavalt vajadustele, linnaplaneerimisele ning kehtivatele eeskirjadele. Toronto Eesti Ühispangal praeguse Eesti Maja üürnikuna on oma erilised nõuded. Ka teised organisatsioonid, nagu Eesti kool ja lasteaed, rahvatantsijad ja muud grupid, saavad läbi mõelda ja kinnitada oma vajadusi tulevaste ruumikasutuste osas enne, kui Eesti Keskuse kavand on lõpule viidud.Kuigi uus Eesti Keskus tuleb palju paindlikum oma ruumikasutuse osas, siiski peab meie kogukond juba nüüd ette nägema oma tuleviku vajadusi järgevateks aastakümneteks.Kogukonna arutlused toimuvad järgnevalperioodil professionaalide juhtimisel jätkuvalt.Me oleme koostanud nimekirja küsimustest ja vastustest, mis on siiani tõstatatud ja loodetavasti on kaasamõtlejaid ka edaspidi. Me ei saa kõigile isiklikult ega otsekohe vastata, aga ajapikku saavad kõik küsimused kindlasti vastused. Need vastused saavad pandud meie veebilehele ja projekti arenedes uueneb pidevalt ka veebilehe sisu.Nii nagu lubatud, tegeleme me praegusel hetkel projekti jätkusuutlikkuse uurimisega. Seda töö faasi nimetatakse. See on töö, mis keskendub projekti maksumuse kindlaksmääramisele ning samuti projekti rahastusele ja jätkusuutlikkusele. See on kriitilise tähtsusega faas, kuna siin määratakse ära ehitise teostatavus ja keskuse edasine toimimine.Me jätkame koostöödga ja linnaplaneerimise, -kujunduse ja pärandiga ning uue keskuse asukoha keskkonna ja geotehniliste uuringutega.Nagu juba mainitud,keskendub projekti maksumusele, rahastusele ja pika-ajalisele jätkusuutlikkusele.Projekti maksumuse komponent määrab ära peamised kulutused ehituseks, planeeringuteks ja linnapoolseteks kinnitusteks. Madison Ave 11 kinnistu, mis praegu kuulub Toronto Eesti Ühispangale, müüakse Eesti Keskuse projektile.Projekti rahastus hõlmab olemasolevate rahaliste vahendite kindlaksmääramist ja nende piisavuse hindamist, täitmaks keskuse käigushoidmise nõuet fiskaalselt vastutustundlikul moel. Üheks põhiliseks raha allikaks on määratletud Broadview Ave 958-l asuva Eesti Maja müümine ja praegu on käimas hoone turuväärtuse hindamine. See müük on kriitilise tähtsusega kogu projektile. Kolm Eesti Maja naabruses asuvat kinnistut, mis kuuluvad Eesti Sihtkapitalile Kanadas, lisatakse müügile, et suurendada kinnistu kaalu ning muuta see uuele omanikule või arendajale atraktiivsemaks. Eesti Sihtkapital Kanadas saab kinnistute müügi korral oma investeeringute rahad tagasi reaalväärtuses.Selleks, et veenduda projekti pikaajalises elujõulisuses, töötame me projekti rahalise stabiilsuse komponendi kallal, mis tähendab valmis keskuse toimimisel tekkivate kulude ja tulude süvitsi uurimist.Kokkuvõttes tähendabfaas tohutut hulka tööd ja tähelepanu pööramist keskuse arengu ja toimimise igale aspektile. Me eeldame, et tööd selle faasi osas saavad lõpetatud käesoleva aasta lõpuks, arvestades, et mõned otsused, nagu näiteks linnavalitsuse kinnitused (kaasa arvatudi analüüs ja kinnitus), võivad kaasa tuua ka mõningaid muudatusi.Uus Eesti Keskus ühendab suurimat eesti kogukonda Kanadas. See pakub Kanada eestlastele jätkusuutlikku asutust kultuurilise, haridus- ja seltsielu tarbeks.Lõuna-Ontario on koduks ühele suurimale eestlaste kogukonnale maailmas väljaspool Eestit. Me oleme panustanud Kanada kultuurilisse ja majanduslikku mitmekesisusse enam kui 60 aastat. Meie esiisad ja -emad, kaasas vaid kohvritäis mälestusi, pingutasid kõvasti, et ehitada võõrsil üles uus elu perekondadele, unustamata ka emakeelset haridust ja kultuuri.Uus Eesti Keskus saab meie esivanemate pärandiks meie lastele ja tulevastele põlvkondadele. Samuti on see keskus pärandiks Torontole ja Kanadale, tänuks selle eest, et see maa nõustus vastu võtma Eestist tulnud põgenikke.Teatavasti on viimasel ajal toimunud mitmete eesti organisatsioonide ühinemised, nii nagu on kokku liidetud eestikeelsed ajalehed Kanadas. Paraku on vähenenud eesti koolidest, eesti gaididest ja skautidest ning teistest eesti organisatsioonidest osavõtjate arv. See tähendab, et infrastruktuuri, mis on toetanud neid rühmitusi, peab kohandama vastavalt muudatustele.Eesti Maja müümise otsus ei ole tulnud kergelt kellelegi. See maja on aastakümneid olnud Lõuna-Ontario eestlatele tähtsaimaks paigaks. Siin on peetud pulmi ja leeripidusid, korraldatud vastuvõtte Eesti presidendile ja valitsuse liikmetele. Me kõik peame seda maja väga kalliks.Kahjuks ei ole Eesti Maja enam rahaliselt jätkusuutlik. Maja ohutuks edasi kasutamiseks oleks vaja põhjalikku kapitaalremonti, kuna see ei ole praegu nõuetele vastav ja vajab pidevaid parandustöid. See hoone on meile emotsionaalselt hindamatu, aga paraku majanduslikult väga kulukas. Viimastel aastatel on eesti kogukond kasutanud Eesti Maja oma ettevõtmistes järjest vähem. Alates 2010. aastast on eesti üürnikelt ja organisatsioonidelt saadud renditulu vähenenud 45 protsenti. Muidugi võtame me uude Eesti Keskusesse ümber kolides endaga kaasa kõik oma mälestused, fotod ja muu pärandi. Nii nagu me oleme suutnud kujundada Eesti Maja oma koduks, nii samuti kujundame Eesti Keskusest oma uue kodu.Eesti Keskus Tartu College’i naabruses saab olema Eesti Küla (Estonian Village) elav südamik. Tartu College on ennast juba rahaliselt stabiilsena tõestanud, saades tulu tudengite ühiselamuna. Sinna ehitatakse peagi kodu ka Eesti Muuseumile Kanadas (praeguse nimega VEMU), millest esimene etapp on juba valmis. Kuigi kaks keskust jäävad eraldiseisvaiks, on alati võimalused maksumuste jagamiseks, isegi sünergiaks, koostööks ja uute mõtete väljapakkumiseks ning kindlasti edaspidisteks kultuurilisteks sidemeteks.On aeg tulevikku vaadata. Praegu on meil kordumatu võimalus luua olemasolevale eesti kogukonnale kindel tulevik, mis võimaldab tärgata uutel ideedel, uutel suhetel ja uutel võimalustel.Täpsemat teavet, kaasa arvatud üksikasjalist nimekirja küsimustest ja vastustest, saate lugeda veebilehelt www.estoniancentre.ca Ootame teie tagasisidet e-posti teel aadressilMe kohustume teid pidevalt teavitama edasistest projektiga seonduvatest arengutest.Täname teid,Ellen Valter, Esinaine, Toronto Eesti ÜhispankEva Varangu, Esinaine, Eesti Sihtkapital KanadasRaivo Remmel, Esimees, Toronto Eesti MajaJaan Meri, Esimees, Tartu College