Eesti keele võlust ja vaevast! Eesti Elu

Eesti keele võlust ja vaevast!

Eesti keele võlust ja vaevast!toimub Tartu College´is VEMU hooaja avamine ja Tartu College’i 46. sünnipäeva pühitsemine. Kaua aega Tartu College’it juhtinud dr. Vello Sootsi mälestusloengu peab sel aastal Toronto Ülikooli Eesti õppetooli juhataja, professor Jüri Kivimäe, teemaks. Ajaloolasena käsitleb Jüri Kivimäe eesti keele arengut läbi aegade ning heidab põgusa pilgu eesti keele alalhoidmise vajadusele, võimalustele, aga eriti vaevadele, mis sellega meie üha enam globaliseeruvas maailmas kaasnevad. Eesti keele tulevik ei ole kindel ega iseenesestmõistetav!Eesti õppetool sai loodud Toronto Ülikooli juurde 30 aastat tagasi. Sel ajal oli eesmärgiks luua keskus, mis võimaldaks akadeemilistes ringkondades eesti kultuuri ja ajaloo tutvustamist ning oleks toeks Eesti vabadusepüüdlustele. Pärast Eesti taasiseseisvumist on õppetooli tegevus laienenud, hõlmates nii Eestit kui ka olulist osa Baltikumist ja Euroopast.Jüri Kivimäe on Toronto Ülikooli Elmar Tampõllu nimelise Eesti Õppetooli professor 1999. aastast saadik, seega 17 aastat. Tema tegevuspõld keskendub kesk- ja lähiaja Euroopa ajaloole, eriti sellele, mis puudutab Eestit ja Balti mere kallastel asuvaid maid. Toronto Ülikoolis õpetab prof. Kivimäe ajalookursusi laias ulatuses – 13. sajandist kuni kaasajani. Viimastel aastatel on need hõlmanud hansakaubandust ja ka ristisõdasid Baltikumis. Ta on neil aladel rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane.Siiski, tema töö ei keskendu ainult keskajale. Jüri Kivimäe on pidanud aastate jooksul mitmeid ajalooseminare Toronto eesti ühiskonnale, mis on saanud väga hea vastuvõtu osaliseks. Nende kaudu on meie teadmised Eesti iseseisvumisest ja ka selle kaotusest saanud märkimisväärset täiendust. Tal on valminud raamatukäsikiri väga andeka, kuid ka kontroversiaalse Eesti teadlase ja poliitiku Hans Kruusi elust ja tööst. Lõpetamisel on Balthasar Russowi Liivimaa kroonika uus, kommenteeritud tõlge eesti keelde.Käesolev akadeemiline aasta on Jüri Kivimäe viimane õppeaasta Torontos. Tuleval suvel jääb hästi väljateenitud pensionile. Seega on loeng 24. septembril üks viimaseid võimalusi Torontos prof. Kivimäe teadmistest ja tähelepanekutest osa saada. See on kindlasti ka hea võimalus avaldada talle tunnustust tema pikaajalise töö eest Eesti õppetooli professorina.Tartu College’i aastapäevaüritus on huvitav muuski mõttes. Lisaks Jüri Kivimäe loengule avatakse uus näitusja Arne Roosmani seinamaalingud, mis paigaldati Tartu College’ile juulikuus. Lõpuks toimub pidulik vastuvõtt kõigile osalejatele.Tule ka Sina koos oma sõpradega loengule, näitusele ja avama uut Väliseesti Muuseumi hooaega!Kohtumiseni 24. septembril Tartu College’is kell 15.00.NB! Ürituse paremale õnnestumisele aitad kaasa, kui annad oma osavõtust teada 21. septembriks: , t. 416 925 9405.