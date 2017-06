EESTI HETKED Ega sina ju ometi... Eesti Elu

“Ega sina ju ometi liiga palju ei joo? Igaks juhuks testi: (alkoinfo.ee).”Selline välikampaania on hetkel Eesti bussiootepaviljonidel ja valgustatud reklaamsiltidel. Mõnedel on ka küsimust esitavad ja mõtlemapanevad noorte inimeste näod. Nad küsivad seda igalt möödujalt. Ja koputavad südamele, et võiksid minna abi otsima... Antud foto on võetud Põhja-Tallinnas Sõle tänava ja Kolde puiestee nurgal. Võrguleheküljel on kasulikku infot ka lastevanematele ja noortele; kõigile.Veel üks teine väga hea nõu jagav portaal just lastevanematele väga paljudel eluolulistel teemadel on tarkvanem.ee. Sealses nõuandlas on muuseas artikkel: “Räägime alkoholist. Soovitused teismeeas lapse vanematele.” Ja noorematelegi.Uudisteportaal ERR.ee kirjutas 6. juunil: “Eesti konjunktuuriinstituudi uuringust selgus, et Eesti elanike alkoholitarbimine on vähenemas üsna visalt, kuid siiski järjekindlalt. Enim on ennetustöö avaldanud mõju noortele, vähenenud on ka alkoholist tingitud surmade osakaal. Samas peaks riik leidma lisaks aktsiisitõusudele ka täiendavaid meetmeid alkoholitarbimise piiramisele, sest alkoholi kättesaadavus on pigem pidevalt paranenud.” (Uudise juures on mitu graafikut. Märksõna otsinguks: alkoholitarbimine) Samal päeva oli pikem ERRi raadiouudiste intervjuu: “Suhtumine alkoholi tarbimisse on muutunud.” Lisada võiks – aga need, kes on sügavalt alkoholi küüsis, vajavad enam abi, et abi otsima minna. Rääkimata nende peredest. Probleem on endiselt väga kaugeleulatuv ja meeletult suurt osa rahvastikust mõjutav. Antud tänavakampaaniad on samm õiges, abisaamise suunas.Foto ja tekst: Riina Kindlam, Tallinn