Eesti Filharmoonia Kammerkoor esineb mainekal Merano festivalil Itaalias ERR

Eesti Filharmoonia Kammerkoor esineb mainekal Merano festivalil Itaalias

Eesti Filharmoonia kammerkoor (Foto: Kaupo Kikkas)Priit KuuskLõuna-Tirooli klassikafestival Merano muusikanädalad on kutsunud oma tänavusse programmi mitmeid kuulsaid orkestreid ja vokaalgruppe, viimaste hulgas on ka Eesti Filharmoonia Kammerkoor peadirigent Kaspars Putniņši juhatusel.Eesti kammerkoori kontsert festivali põhiprogrammis leiab aset 8. septembril algusega kell 20.30, see toimub Merano Niederlana Pfarrkirches. Sellele eelneb teine sama kavaga kontsert 7. septembril Val Gardena suusakeskuses Dolomites'i mäestikus, samuti Merano festivali programmis.Seekord viib kammerkoor rahvusvahelise publiku ette kaks Felix Mendelssohn Bartholdy Psalmi (op. 78 nr 2 ja nr 3), Gustav Mahleri neli laulu Clytus Gottwaldi seades ning Arvo Pärdi sünnipäevakuul neli tema oopust – „Summa“, „Magnificat“, „The Woman with Alabaster Box“ ja „Nunc dimittis“.Eesti koori teisele kontserdile järgneb 9. septembril MDR-i Leipzigi Sümfoonaiorkestri kontsert Kristjan Järvi juhatusel, nende kavas on Steve Reichi „Variatsioonid vask-, keel- ja klahvpillidele“, Sergei Rahmaninovi Neljas klaverikontsert Deniss Kožuhhiniga solistina ning Robert Schumanni Neljas sümfoonia.Merano pidustuste eelfestival läks käima juba 16. augustil, ametliku avakontserdi andis Merano Kuursaalis 23. augustil aga La Scala Filharmoonia orkester (Orchestra Filarmonica della Scala) Riccardo Chailly juhatusel, tähistades ühtlasi 31 aasta möödumist festivali algusest. Chaillyst saab La Scala muusikadirektor uue aasta jaanuarist.Merano festivali prominentsemad esinejad on tänavu veel Concerto Köln, Tšehhi Filharmoonia orkester (dirigeerib Jiří Bělohlávek, solistiks Hilary Hahn), Londoni Sümfooniaorkester (dirigent Gianandrea Noseda), Prantsuse Rahvuslik Noorteorkester (David Zinman), samuti Hiinast tulev Shenzhen Symphony Orchestra (Lin Daye), kaks orkestrit Koreast, 60 aastat tagasi asutatud KBS Symphony Orchestra (Yoël Levi) ja Suwon Philharmonic Orchestra (Daejin Kim).Muusikanädalate viimase kontserdi annab 22. septembril Mahleri Kammerorkester Teodor Currentzise juhatusel, solistiks viiuldaja Pekka Kuusisto. Eesti Filharmoonia Kammerkoor ruttab aga tagasi Tallinna, et esineda Arvo Pärdi päevade viimasel kontserdil maestro sünnipäeval 11. septembril.ToimetasValner Valme