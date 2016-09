Eesti esitab võõrkeelse filmi Oscarile Kadri Kõusaare "Ema" ERR

16.09.2016 ERREesti esitab USA filmiakadeemia võõrkeelse filmi auhinna nominendiks Kadri Kõusaare lavastatud mängufilmi "Ema", mis jutustab loo aastatepikkusest enesepettusest, täitumata unistustest ja armastuse puudumisest."Lugu kannab filmist ettepoole ulatuv sündmus, mis oskuslikult vaataja ees lahti hargneb ning rütmi kaotamata end avab," ütles komisjoni kuulunud režissöör ja Kinoliidu juhatuse esimees Martti Helde, kelle sõnul on Kõusaarel õnnestunud saavutada väheste vahenditega maksimaalne tulemus, mis pakub elamuse ka teistkordsel vaatamisel."See on suur au, sellepärast, et see on üks väike samm võib-olla praegu, aga me hakkame seda rada käima ja äkki seda õnnestub isegi laiendada. Loomulikult oleks tõeline ime saada viie hulka, aga sellega on väga vähesed filmid hakkama saanud," ütles Kõusaar "Aktuaalsele kaamerale".Iiri filmitegija Kevin McCanni raadioseriaalist "Kooma” inspiratsiooni saanud põnevusloo keskmes on naine, kes hoolitseb tulistamise järel koomasse langenud täiskasvanud poja eest. Tiina Mälbergi kehastatud naisel tuleb seista silmitsi väikelinna elanikega, kes püüavad tema pojaga juhtunud mõistatust lahendada. Esmapilgul lihtsakoelisest krimiloost kasvab välja tõeline inimlik tragöödia, mis väljub väikelinna ning "väikese inimese" raamidest, jättes vaataja silmitsi ajatute küsimustega moraalist, eneseohverdusest, isiklikust õnnest ning valikuvabadusest."Film balansseerib osavalt ning tundlikult väikelinna piiratud pindadel nähtava ja varjatu, valgusküllase välismaailma ja hämara haigetoa piirimail, kergitades vaid tükati loori peategelaste pulbitsevalt sisemuselt," märkis žürii. "Väikelinna staatilisust rõhutab liikumatu, koomas õpetaja Lauri, kellele käiakse pihtimas oma salajasi unistusi ning kelle ees rulluvad lahti loo inetuimad stseenid."Eesti Filmi Instituudi kokkukutsutud valikukomisjoni sõelal olid täispikad eesti mängufilmid, mis esilinastusid vahemikus mullu 1. oktoobrist tänavu 30. septembrini vähemalt seitsmel järjestikusel päeval tasulistes kommertskinodes. Komisjoni kuulusid lisaks Heldele veel Lauri Kaare, Tõnu Karjatse, Mait Mäekivi, Mare Raidma, Riina Sildos ja Edith Sepp.Filmi produtsent on Aet Laigu, stsenarist Leana Jalukse ja operaator Jean-Noël Mustonen. Vastavalt filmiakadeemia reeglitele määrab Eesti produktsioonifirma enamusraha (ehk loominguline kontroll) filmi eestimaisuse. "Ema“ esilinastus rahvusvaheliselt Tribeca filmifestivalil. Filmi levitab USA müügiagent Andrew Herwitz (The Film Sales Company).USA filmiakadeemia jagab Oscareid Hollywoodis 26. veebruaril juba 89. korda.