Eesti Elu Juhtkiri 45 2017 Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu ja ühiskonda vaenulike eest. Teadagi on nö teine seaduseelnõuparandus idealistlik. Kuid kütid (NRA) ja sellised kuulsused nagu filmitäht Charles Bronson on leidnud, et valitsus võib ainult nende külmadest, surnutest kätest relva võtta.



Kodukaitsest, küttimisest saab veel aru. Kuid mitte neist hulludest, kes suvaliselt tapavad süütuid. Hiljuti Las Vegases, sel pühapäeval Texase baptisti kirikus. Ning viimasel juhtumil otsis hullunud püssimees sihikuga just lapsi, imikuid. Keegi ei oska seletada, miks. Kui lisada lähisminevikus alg-, kesk-, ülikoolides arvukate inimeste mõrvamisi, siis peab küll valjult küsima: mis eesmärgil.



Ka Kanada pole sellest fenomenist vaba. Mošeemõrvad, Albertas keskkoolides tulistamised, kõik süütud. Vaieldavalt on pühakodades, koolides ohvrid lihtsad märklauad, istudes ridades nagu neis kohtades kombeks.



Miks aga ei õpetata moraali relva kasutamisel? Mäletan, kuidas Lembitu hundud said nii vabas õhus Kotkajärvel valvsate treenerite silma all laskesporti harrastada. Ja sisehooajal teadagi Eesti Maja lasketiirul. Ei mäleta ühtegi eksilasku.



Kuid ajad muutusid. Meie poeg võitis hunduna, algkoolis laskeauhinna, mida aastakümneid on jüripäeval välja antud. Kui ta aga tahtis seda kooli viia, siis pidi teda heidutama. Tea mida õpetajad, teiste laste vanemad oleks sellest aru saanud. Millest oli nii temal kui teistel pereliikmetel kahju.



Süüdi on mitmeti Hollywoodi, televisiooni massikultuur. Kes ei mäletaks John Wayne’i filme, teleprogramme nagu Rawhide. Need kuulsamad püstolimehed nagu Clint Eastwood – kes on muide vanaduses väga konservatiivseks hakanud – peaksid just noortele olema eeskujuks. Kuna just noored paistavad olema valdavas enamuses need, kes süütuid surmavad.



Isegi presidendid ei pääse kas atentaatidest või nende katsetest. Ronald Reagan, keda haavati tõsiselt, üritas küll seadustega vähendada võimalusi. Kuid teame, et kui tahtmine on suur, on väga vähe, mida saab teha presidendi maha laskmise takistamiseks. Mis häda siis kirikulisi, koolilapsi mõrvata.



Seadused on karmid, igal pool ei ole lihtne relva hankida. Kui just vanaisa oma ei laena, tänavalt neid osta. Kanadas prooviti küll jahipüsse registreerida, kuid jällegi paljud olid selle vastu. TEPP, kelle liikmed käivad pidevalt Eesti Majas laskesporti harrastamas, peavad lukustatud teraskastis oma püstolid kohale tooma. Skautide püssid on range luku all.



Meenub üks laskesportlane, kelle keldris oli kõikvõimalikke püstoleid, jahipüsse kubisemas. Kunagise politseinikuna aga teadis, mis oht neil oli. Tea, mis ta suurest kogust sai. Kuid turvalisus ei muuda tõika – seniks kuni nii USA kui Kanada ei tugevda relvaseaduseid, korduvad sellised tragöödiad tihemini kui keegi sooviks näha.

TÕNU NAELAPEA