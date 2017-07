Eelteade! Eesti Vabariigi 100. aasta juubelipidustused Torontos! Eesti Elu

Eelteade!Eesti Vabariigi 100. aastajuubelipidustused Torontos!Suursündmuse EV100 juubelipidustuste korraldamine on täies hoos.Eesti Vabariigi 100. aasta sünnipäeva tähistamine 24. veebruaril algab meie armastatud riigisümboli — sini-must-valge lipu — vardasse heiskamisega Toronto Raekoja platsil. 24. veebruari hommikul on kõik eestlased, kaugelt ja lähedalt, oodatud Toronto Raekoja platsile, kus lipuheiskamise lühitseremoonia (millest rohkem edaspidi) algab juba kell 10.30 hommikul. Ja tõesti, tõesti, kõik on kutsutud sülelastest vana-vana-vanemateni. Tulge perekondade kaupa, kasutage võimalust lastele sisse süstida uhkusetunnet, et „eestlane olla on uhke ja hää!“.Eesti riigilipp Toronto linnavalitsuse lipuvardas, Eesti lippude meri Toronto Raekoja platsil! Juubelikomitee soovitab aegsasti hakata hankima Eesti lippe igas suuruses vastavalt perekonnaliikmete suurusele. Ostame Toronto lipupoed Eesti lippudest tühjaks! Pöördume ka kõikide organisatsioonide poole palvega kaasa tuua Raekoja platsile oma organisatsiooni lipud. Koolid, koorid, gaidid, skaudid, pensionärid, maakonnad, akadeemilised organisatsioonid — palun tooge lipud kaasa, olgugi, et mõni organisatsioon on oma tegevuse lõpetanud. Rivistume lippudega lipuvarda juures ja marssime orkestri saatel üle Kuninganna tänava Sheraton Centre’isse perekondlikule SAJANDIPEOLE.Kui perekonnas toimub erakordne sündmus nagu pereliikme 100. aasta sünnipäev, pühitseb kogu perekond, kõik generatsioonid üheskoos. Ja selle sama eesmärgiga korraldabki Toronto Eesti Seltsi juubelikomitee päevase rahvapeo, et kõik Eesti riigi pereliikmed, suured ja väikesed, noored ja nooruslikud igas vanuses, saaks KOOS pühitseda meie kodumaa püsivust vaba ja demokraatliku riigina saja aasta verstapostini. Iga pereliikmel on ju põhjust rõõmustada, põhjust juubeldada!Sajandipidu pakub midagi igale vanusele — südantliigutavaid sõnavõtte, meeltülendavaid esinemisi ja ühislaule, maitsvat mitmekäigulist lõunaeinet ja muidugi Kanada traditsioonide kohaselt saja küünlaga SÜNNIPӐEVATORTI . Lapsed olgu valmis sünnipäevaküünlaid ära puhuma ja mitmes keeles sünnipäevalaule laulma! Detailsemat informatsiooni programmi kohta jagame edaspidi. Sajandipeole registreerimise informatsiooni jagame septembris; praeguseks niipalju, et sooduspilet alla 12 a. lastele on $10, sooduspilet õpilastele $25 ja täiskasvanute pileti hinnaks sümboolne ümmargune summa — $100. Maksta vaid üksainusmeie armsa sünnipäevalapse iga eluaasta kohta tundub päris odav arvestades sellega, et tegemist on sünnipäevalapsega, kes püsib meie „südames sügaval“ ja on hindamatu väärtusega.Kuna Eesti riik sündis külmal aastaajal, siis alati mõistlikud eestlased muidugi ilmuvad Raekoja platsile vastavalt soojalt riietatult — ja mis võiks olla soojemad kui külmal põhjamaal loodud eesti rahvariiete villased seelikud, püksid, kuued, vestid, sokid, sukad? Ja pealegi, kas on üleüldse sobivamat momenti meie rahvarõivaste kandmiseks kui EV saja aasta juubelipidustused?Eesti rahvas,tulge kokku Toronto Raekoja platsile 24. veebruaril 2018! Rahvariided selga, lipud kätte, lapsed käekõrvale!Sini-must-valget lehvitades...Toronto Eesti Seltsi juubelikomitee