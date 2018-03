Edukas nali: mehed müüsid aastaga 40 000 pudelit Kanada õhku PM

Heelia Sillamaa reporter5. märts 2018,Alberta, Kanada.FOTO: Philip Bird/PantherMedia / Philip BirdKanada ettevõte Vitality Air, mis sai alguse sõprade vahelisest naljast, müüs eelmisel aastal 40 000 pudelit õhku.Kolm aastat tagasi tulid Moses Lam ja Troy Paquette turule firmaga, mis müüb Kanada linna, Banffi õhku, vahendab CNBC. Ühe õhku täis pudeli hinnaks on 20 dollarit, mis tõsi küll suure tellimuse korral võib kujuneda soodsamaks. Eelmisel aastal müüs ettevõte 40 000 purki õhku ning mehed loodavad järgmisel aastal müüa poole rohkem õhku.Tegemist ei ole meditsiinilise tootega, vaid pudelisse ongi püütud lihtsalt Kanada õhk. Ettevõtjate sõnul on neil kliente nii Hiinas, Indias, Mehhikos kui USAs ning kui algselt oli tegemist vaid naljaga, siis tänaseks on Vitality Airist välja kasvanud tõsine ettevõte.Idee õhku müüma hakata tekkis varasemalt kinnisvara valdkonnas töötanud meestel juhuslikult. Õhumüüjate sõnul vaatasid nad ühel päeval veepudelit ning mõtlesid, et nad võiksid turule tulla millegi naljakaga. Nii otsustasid nad proovida veepudeli asemel hakata müüma õhupudelit. «Kui Fiji suudab müüa vett, siis miks ei suudaks Kanada müüa õhku?,» kirjeldasid mehed oma mõttekäiku.2014. Aastal katsetasid Lam ja Paquette oma lõbusat ideed, proovides Ebay’s maha müüa kilekoti täit Kanada õhku. Kilekott ostetigi lõpuks 99 sendi eest ära. «Kilekoti saatmine läks meile maksma 10,99 dollarit ehk me tegelikult kaotasime raha oma esimese saadetisega,» lausus Lam. Kuna tegemist oli aga vaid 10 dollarilise rahalise kaotusega, otsustasid nad seda üks kord veel proovida. Teine kotitäis õhku müüdi Ameerika Ühendriikidest pärit huvilisele maha juba 168 dollariga.2015. Aastal investeerisid mehed juba miljon dollarit, et oma õhuärile hing sisse puhuda. Nad kulutasid 60 000 dollarit veoautole ja veel 14 000 eurot autotreilerile. Seejärel rentisid nad ruumi, kus õhku pudelisse panna. Iga pudel sisaldab 160 sekundi jagu õhku, mida hingatakse läbi väikese seadeldise. Mehed töötasid selleks välja eraldi süsteemi ning neil läks kuid enne kui esimene õhupudel müüki läks.«Mitmed valitsusagentuurid tundsid meie tegevuse vastu huvi,» lausus Lam ning lisas, et transpordiettevõtted ei teadnud kuidas klassifitseerida mitte-meditsiinilist, mitteriikliku ning lihtsalt meelelahutuslikku õhupudelit. Paquette sõnul olid ka erinevate riikide tolliametnikud pudeleid nähes segaduses.Kui esimesel aastal oli meeste müügikäiveks vaid 30 000 dollarit, siis 2016. aastal tõusis see juba 230 000 dollarini. 2017. aastal suurenes see veelgi ning 2018. aastaks ennustavad ettevõtte juhid 500 000 dollarilist müügikäivet.Vaatamata edule seisavad ärimehed enda sõnul aga endiselt väljakutse ees, kuidas muuta ettevõte tõsiseltvõetavamaks. Kuigi nende kohta levib erinevaid nalju, tunnevad mehed ise, et nad tõesti aitavad saastunud õhuga riikide inimesi ning annavad neile võimaluse tunda vähemalt hetkegi värsket õhku.Seda, et inimestel on nende toodet vaja, toetab tõsiasi, et Aasiast tuleva suure nõudluse tõttu avas ettevõte oma filiaali Lõuna-Koreas. Sealne pudelisse pandud õhk tuleb kohalikest mägedest ja õhk pidavat olema tugevama lõhnaga kui Kanada oma.Head äriideed on aastate jooksul hakanud kopeerima ka teised ettevõtjad. Nii on õhumüüjate turg hetkel juba üpris suur. Mehed ise seda aga pahaks ei pane ning leiavad, et see ainult tõestab kui hea idee neil oli.