E V President avab Gruusias Oleg Ossinovskile kuuluva golfiväljaku

31.10.2017,Reet Pärgmareporter DELFI.eeFoto: Anni ÕnneleidTäna siirdus 34-liikmeline äridelegatsioon presidendi riigivisiidi raames Gruusiasse, kus toimuvad Eesti ja Gruusia ettevõtete vahel üks-ühele kohtumised, ärifoorum ning osaletakse eestlaste rajatud golfiväljaku avamisel. Visiidil osaleb ka majandus-ja taristuminister Kadri Simson.Visiidi üks märkimisväärsemaid sündmusi leiab aset Tbilisis asuvas eestlaste investeeringutega valminud golfiväljakul, Tbilisi Hills Golf Club, mille avab pidulikult president Kersti Kaljulaid. Golfiklubi kuulub 80% ulatuses Oleg Ossinovski ettevõttele Skinest Grupp ja 20% ulatuses Kaamos Kinnisvarale.Reklaam„Tbilisi Hills arendusprojekti näol on tegemist arvestatava välisinvesteeringuga Gruusia majandusse ja kindlasti suurima Eestist juhitud investeeringuga kogu piirkonnas,“ rääkis Tbilisi Hills tegevjuht ja Kaamos Kinnisvara nõukogu liige Jaak Vende.„Ettevõtjatena on meil väga hea meel, et Eesti vabariigi president ja ametlik delegatsioon leiavad võimaluse osaleda Tbilisi Hills projekti esimese etapi – täismõõtmetes, 18 rajaga golfiväljaku – avamisel,“ ütles Vende. „Riigijuhtide tähelepanu ja toetus on iga välisturul tegutseva ettevõtja jaoks oluline, eeskätt moraalsest aspektist. Ajame siin koos ühist asja, lähtudes nii projekti investorite kui ka Eesti ja Gruusia riikide huvidest,“ lisas ta.Gruusias on kanda kinnitanud veel mitmed Eesti ettevõtted. Näiteks äridelegatsioonis osalev Go Group AS omanik Marcel Vichmann tegi oma esimesed investeeringud Gruusiasse juba üle 12 aasta tagasi. „Tänaseks on kogemused positiivsed, eriti arvestades piirkonda, kus Gruusia asub,“ rääkis Vichmann. „Olen näinud Gruusia arengut läbi erinevate tormiliste sündmuste viimasel dekaadil ja tunnen, et kurss läbipaistva ja õiguslikult kindlama ärikeskkonna arendamisele ja välisinvesteeringute soodustamisele on tugevnenud. Planeerin oma projekte Gruusias jätkata ning võimalusel tegevust laiendada,“ lisas ta.„Äridelegatsiooni liikmena soovin anda oma panuse Eesti ja Gruusia vaheliste äri- ja sõprussidemete tugevdamisesse. Ootan, et visiit, kohtumised ja meediatähelepanu võimaldavad Eesti investoritel Gruusias end tulevikus veelgi kindlamalt tunda ja astuda julgemaid samme uute projektide teostamisel,“ ütles Vichmann.