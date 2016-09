E-Eesti suurim vale: üleriigiline tasuta wifi

20. september 2016Ronald Liive, tehnoloogiaajakirjanikGeeniusE-Eesti suurim vale: üleriigiline tasuta wifiekraanitõmmisMuidu Eesti riigi patrioodina ning e-Eesti tulihingelise pooldajana on mind juba pikemat aega vaevanud üks suur vale, mille sisse oleme me end ise mässinud.Selleks valeks on üleriigiline tasuta wifi, kirjutab Geenius.ee.Tasuta üleriigiline wifi, on see müüt või vale?Seda valet levitavad meie poliitikud ning Eesti turundamisega tegelevad asutused. Suurima rahvusvahelise kajastuse osaks on saanud tänavu märtsis peaministri esinemine Ameerika telesaates "The Daily Show", mille igal episoodil on keskmiselt 1,2 miljonit vaatajat.Saatejuht Trevor Noah päris Taavi Rõivaselt, kas see vastab tõele, et Eestis on wifi igal pool, Rõivas noogutas ning lausus "yes".Olgu, seda küsimust ja vastust võib mitmeti tõlgendada ning võtta ka naljana, kuid olgem ausad, rahvusvahelises meedias ilmub aeg-ajalt artikleid, kus teatatakse, et Eesti on kaetud üle kogu maa wifiga. Sellest johtuvalt võis paljudele televaatajatele jääda mulje, et taaskord räägitakse sellest müstilisest tasuta wifist.Teeme nüüd selgeks ka selle, et antud hetkel räägin ma konkreetsest valest, mitte müüdist. Kui tasuta wifi jutt leviks vaid turistide kaudu ja suvalistel veebilehtedel, siis oleks tegu müüdiga, aga seda väidab isegi peaminister.Poliitikutel ja ametnikel oleks rahvusvahelistel kohtumisel väga lihtne jutukaaslastele täpsustada, et meil ei ole mitte üleriigiline tasuta wifi, vaid suur osa kohvikuid, raamatukogusid ning muid asutusi pakuvad avatud wifi võrku.Turunduslikus võtmes on see aga väga hea müügiargument, mida ei soovita ümber lükata.Kindlasti on Eesti saanud endale mitmeid turiste või isegi inimesi, kes on siia töötama tulnud arvestusega, et meil on tasuta üleriigiline wifi.Tasuta wifi jutt hakkas rahvusvahelises meedias levima 2004. aastal, mil BBC-s ilmus artikkel, kus kiideti Eesti ettevõtjate ambitsioone tasuta wifi pakkumise osas.Ja just siit tulebki välja e-Eesti suurima vale iva. Kunagi aastaid tagasi läks tõlkes kaduma fakt, et ettevõtjad pakuvad Eestis tasuta wifit, mitte ei ole terve riik kaetud tasuta wifiga.Palju meil seda tasuta wifit siis ikkagi on?Hakates uurima tasuta wifi võimalusi Eestis selgub, et otseselt ei ole riik loonud ühtegi võrku. Seda kinnitab ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.