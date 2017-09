Donald Trump nimetas Eestisse uue, küberturbe tausta ja Eesti juurtega USA suursaadiku

02.09.2017,Vello Mäss: see on küll vapustav uudis!Aleksander PihlakreporterKristi Helmereporter-toimetajaUSA saatkonna eesFoto: Siim LõviUSA president Donald Trump valis ühendriikide võimalikuks suursaadikuks Eestis Edward Masso. Masso ametisse nimetamine ootab veel ühendriikide senati heakskiitu.Masso on erru läinud admiral, kes teenis USA mereväge 32 aastat, vahendab Politico.Küberturbe ajakirjaniku Eric Gelleri hinnangul tuleb Masso Eestisse tuleku kasuks eruadmirali varasem seotus küberturbega. Lisaks on Masso ka Eesti juurtega, nimelt on ta sugulane allveearheoloogi ja Eesti meremuuseumi teaduri Vello Mässiga, selgub Mässi intervjuust ajakirjale Archaeology. Täpsemalt ütles Mäss ERR-ile, et Masso on tema onupoja poeg.Reklaam"Ah et niimoodi, kuulge, see on küll vapustav uudis!" reageeris meremuuseumi teadur Vello Mäss uudisele, et tema sugulasest Edward Massost saab USA suursaadik Eestis."Issake, see lööb meie pere täitsa jalust, sest ta on meie pere lähedane sugulane," lausus Mäss uudist kuuldes. Mäss selgitas, et Edward Masso on tema onupoja poeg. "Minu onu oli Eduard Mässo, ta oli kunstnik, Peterburi kõrgema kunstikooli ja Tartu "Pallase" koolitusega kunstnik. Ta võttis osa Eesti vabadussõjast vabatahtlikuna miiniristleja Vambola pardal. Ta oli aatemees ja kunstimees, loominguline inimene. Tema poja viis sõjakeeris Ameerikasse ja tema poeg omakorda, Edward Mässo õppis ülikoolis, sai seal mereväeohvitseri koolituse," rääkis Mäss.Meremuuseumi teaduri sõnul sõitis Masso välja admirali aukraadi. "Ta on Ameerika ühe tähe admirali staatusega, millega ta läks erru. Kui ma ei eksi, siis Ameerika president andis talle 2003. aastal admirali aukraadi."Ühe korra on Vello Mäss ka oma sugulasega silmast silma kohtunud, kui 1998. aastal tuli Masso Eestisse Peipsi äärde oma suguvõsa 300. aastapäeva tähistama.Samuti viitab Wikipedia, et USAs on eestlastest admirali auastmesse tõusnud kontradmiralid Edward Masso ja Ernst Sarepera.Praegu on USA suursaadikuks Eestis James Desmond Melville, kelle tõi ametisse Barack Obama.Saksamaale, Horvaatiasse ja Šveitsi. Saksamaa puhul osutus valituks Richard Grenell, Horvaatiasse Robert Kohorst ja Šveitsis ning Liechtensteinis võiks tema hinnangul suursaadikuks olla Edward McMullen.