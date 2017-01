Donald Trump: mul ei ole Venemaaga mingit tegemist! Kas me elame Natsi-Saksamaal?

Toimetaja Lauri LaugenFoto: MIKE SEGAR, REUTERSUSA presidendiks valitud Donald Trump alustas uut päeva korrates Twitteris Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sõnu, mille järgi on väide, et Moskva on Trumpi kohta kompromiteerivat materjali kogunud, täielik mõttetus, ning kinnitades, et tal ei ole Venemaaga midagi tegemist. Lõpuks küsis Trump, kas ta elab Natsi-Saksamaal.„Venemaa ütles äsja, et poliitiliste oponentide kinni makstud kinnitamata raport on „TÄIELIK JA TOTAALNE FABRIKATSIOON, ÜLIM MÕTTETUS." Väga ebaaus!" kirjutas Trump esimeses sõnumis.