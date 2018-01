Cora drar fram över de norra delarna av Sverige. Bild: TT

Stormen Cora pinar södra NorrlandSverige Ovädret Cora släpper inte greppet om södra Norrland. Stormvarningar och ihållande snöfall kvarstår framåt natten, enligt SMHI. Stor lavinfara råder även på måndagen. Söndagens inställda tåg och avstängda vägar får Cora ta på sig.ANNONSTomas LauffsTT17:30 - 7 jan, 2018Vinterovädret svepte in från Nordatlanten och döptes till Cora av norska meteorologer. I Sverige noterades vindbyar på uppemot 24–28 meter per sekund. Jämtland och Härjedalen (Jämtlands län) fick ta de värsta stötarna.Enligt prognosen från SMHI väntas fortsatta tilltagande vindar i Jämtlands län och österut. Det betyder fortsatta varningar för stormbyar i Jämtlands län och Västernorrlands län samt stormvarning i fjällen i Jämtlands län. Avmattning spås framåt natten, enligt SMHI:s meteorolog Sandra Andersson.Idogt snöfall- I fjällen får vi också räkna med ihållande snöfall eller snöbyar som avtar under kvällen, säger hon till TT.ANNONSDen stora lavinfaran kvarstår i södra Jämtlandsfjällen och västra Härjedalsfjällen, enligt Naturvårdsverkets lavinprognos.En fyra på den femgradiga skalan innebär att det är mycket troligt att vädret kommer att orsaka stora laviner i området.Stängda vägarCoras blåst medförde snörök och dålig sikt. I Jämtland stängdes minst tio länsvägar av för trafik.Sent på eftermiddagen beslutade Trafikverket även att stänga av E14 mellan Staa, väster om Duved,och norska gränsen- För alla avstängda vägar är prognosen att de öppnas klockan 6 på måndagen igen, säger Per Aronsson vid Trafikverkets presstjänst till TT.Räddningstjänsten i Jämtland rekommenderar dem som är på väg till fjällen med bil att resa under måndagen i stället för söndagen.Inställda tågFrån morgonen till midnatt ställdes tågen in på sträckorna Storlien–Östersund–Ånge–Sundsvall, enligt Trafikverket. SJ uppmanade drabbade resenärer att kontakta aktuell tågoperatör.Inga flyg ställdes in under söndagen på grund av vädret, enligt Victoria Ström vid Swedavias presstjänst.Men ett flygplan från BRA som ha landat på Frösön (Östersund) vid 17-tiden avvaktade på Bromma (Stockholm) på grund av väderläget, rapporterade Östersunds-Posten.Tidningen uppgav också att runt 3 000 kunder blev strömlösa i Jämtland och Härjedalen.TTNaturvårdsverketTomas Lauffs