Biden: Baltikum tunneb Venemaa ja Trumpi ees põhjusega surmahirmu VIDEO!

02. september 2016Matti Aivar Lind, toimetajaObama SyriaJoe BidenFoto: Pablo Martinez Monsivais, APAmeerika Ühendriikide asepresident Joe Biden ütles demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kampaaniaüritusel, et Baltikum tunneb vabariiklasest Donald Trumpi presidendiks saamise ees surmahirmu.„Donald Trump ütles, et ei ole kindel, kas ta peab kinni NATO-kohustusest Balti riike kaitsta, kui Venemaa sisse tungib,“ meenutas Biden. „Jutt on NATO riikidest... Esmakordselt pani ta riigid kahtlema, kas me tegelikult peame oma sõna või mitte.“ReklaamAsepresidendi sõnul tuntakse Balti riikides seetõttu „põhjusega surmahirmu, et Venemaa tuleb üle piiri ja annekteerib regiooni, nagu annekteeris Krimmi“.Bideni sõnul üritas ta viimasel visiidil Baltikumi, kus ta kohtus Eesti, Läti ja Leedu presidendiga, mõista anda, et Trump ei esinda Ameerikat.„Ma pidin muutma oma plaane /../ ja tegema sisuliselt hädamaandumise Baltikumis, et Eesti, Läti ja Leedu presidendil kätt hoida ja öelda, et Trump ei esinda selles ei vabariiklasi ega demokraate, et ärgu muretsegu,“ rääkis Biden oma nädalatagusest visiidist Lätti."Trumpil ei ole õrna aimugi, millest kuradist ta räägib," lajatas Biden.