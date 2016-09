Avalikustati uus detail väliseestlase Reet Jürvetsoni mõrvajuhtumi uurimise kohta. Politsei: tegemist on olulise juhtlõngaga

08. september 2016Risto Veskioja, vanemtoimetajaReet JürvetsonFoto: erakoguLos Angeles politsei avaldas Kanada telenkanalile CBC antud intervjuus uue detaili väliseestlase Reet Jürvetsoni mõrvajuhtumi kohta.Nimelt on politsei teinud kindlaks täpse aadressi, kus Reet enne surma elas. Tegemist on Hollywoodis asuva neljakorruselise hoonega aadressil 5311 Melrose Avenue. Hoone nimeks on Paramount Hotel ja Reet peatus korteris nr 306.Jürvetsoni surmajuhtumit uurivale saatele "Viies võim" antud intervjuus tänavu mais rääkis juhtumi uurimist juhtiv detektiiv Louis Rivera, et Reeda toonane aadress "on kõige tähtsam juhtlõng". Seni teadsid nad vaid postkaardi ja Reeda sugulaste jutu põhjal, et ta elas ilusas korteris."Tema toonasest asukohast saame hakata teisi niidiotsi leidma, sest see oli kortermaja," ütles Rivera ja lisas, et nüüd saavad nad hakata kunagisi elanikke küstilema.Samuti palubki politseil kõigil, kes seal majas 1969. aastal resideerusid või teavad kedagi, kes seal toona elas, endaga ühendust võtta.LA politsei rõhutas, et tegemist on tähtsa uue infoga.Samuti lisas politsei, et kuulsa laulja Jim Morrisoni moodi mees nimega Jean on edniselt nende peamine "huvipakkuv isik".Loe veel:Murrang juhtumis? Kanada telekanal: LA politseil on Reet Jürvetsoni mõrvaga seoses tähtis juhtlõng (21) 03. september 2016TREILER: Kas jõhkralt mõrvatud väliseestlase juhtum saab lahendatud? Kanada uuriva ajakirjanduse lipulaev teeb Reet Jürvetsoni juhtumist dokfilmi (3) 30. juuli 2016Lisaks avaldas telekanal ka Reeda saadetud postkaardil olnud viimase sõnumi enda emale ja isale: "Armsad ema ja isa, ilm on kena… ma käin tihti rannas," kirjutas toona 19-aastane Reet enda vanematele 1969. aasta 31. oktoobril. Ta lisas veel, et "inimesed on siin kenad". See oli viimane sõnum, mida nad temalt eales enam said.Los Angelese politsei tegi hiljuti kindlaks naise, kelle ligi 150 noahoobiga surnukeha leiti 1969. aastal kurikuulsa Mansoni Perekonna nimelise sekti tegutsemispaiga lähedusest.Selgus, et tegemist on Rootsis sõjapõgenike perekonnas sündinud Eesti juurtega Reet Jürvetsoniga, kelle vend Tõnu Jürvetson oli Konstantin Pätsi venna Voldemari tütrepoeg.