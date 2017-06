„Armastuse rada“ kontsert Tallinnas ja Tartus

Düsleksia artiklile Londoni kahes terrorirünnakus suri... : Kust sa seda võtad et Trump on üldse parempoolne? Kas sinu arust John McCain on vasakpoolne?...

Ei aita! artiklile Londoni kahes terrorirünnakus suri... : Miks vasakpoolsed vale- ja vedelvorstid Trumpi 24/7 õõnestada püüavad - ainsat inimest, kes 21....

Aitab! artiklile Londoni kahes terrorirünnakus suri... : Miks Pres. Trump toetab terroririike (Saudi Araabia, Venemaa) ja ülbitseb surnukehade peal? Trump =...

agreed artiklile VÕRRELDES KAHTE EESTI MAJA PROJEKTI:... : That quote is so well articulated. It perfectly conveys the situation. Sad indeed.

lugeja artiklile VÕRRELDES KAHTE EESTI MAJA PROJEKTI:... : The quote below rang true to me and also made me a little bit sad. Huvitav on selle aja...

kartograaf artiklile Esimesena maailmas: Eesti usaldab eriti... : Uus Saksa...

küsija artiklile Miljonikirves on tõstetud: Eesti... : "«Tulevikus ei saa suvaline telefonimüügifirma inimesele helistada, ilma kohustuseta...

teine analüütik artiklile Miljonikirves on tõstetud: Eesti... : tere tulemast globalist-kommunist euroopa liitu! sarnased seadused on ainult suurte firmade heaks...

poolakas artiklile President Kersti Kaljulaidi lauakõne... : http://www.strategic-culture.org/news/2015/11/12/compensation-soviet-occupation-before-vilnius-klaipeda-returned-their-owners.html...