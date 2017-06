„Armastuse rada“ kontsert Tallinnas ja Tartus + Eesti Elu

Metsosopran, tenorja klaverisaatjaTorontost esinesid maikuu lõpul kontserdiga „Armastuse rada“ Tallinnas ja Tartus. Esimene kontsert toimus 24. mail Kadrioru lossi peasaalis ja teine reedel, 26. mail Tartu Linnamuuseumis.Kristina: „Peale Toronto Eesti Maja märtsikuu kontserti viisime Toronto Eesti Kunstide Keskuse abiga meie show üle ookeani Eestimaale. Kava oli temaatiliselt jaotatud lauludes kulgema mööda armu ja elu teid: armu algus, saavutamatu arm, kodu armastus, armu lõpp ja lõputa arm. Lisasime ka dueti Goin’ Home William Arms Fisheri töötlus ja seade meloodiast Dvořáki New World sümfooniast. Eesti publiku lemmikud olid mõlemad kodu armastuse laulud. Stephen laulis Ernesaksa aariat Tormide Rand, kus Charles sai enda solisti oskusi proovida eesti keeles. Kuulajatel voolasid pisarad, kui laulsin Peeter Kopvillemi Läbi päeva ja öö (maestro Kipperi seade). Selles laulus oli mul suur au jätta enda ooperilaulja hääl kõrvale, et laulda neid armsaid sõnu uutele kuulajatele.Meil oli suur rõõm laulda imeilusates saalides Kadriorus ja Tartus. Meie väikese turnee lõpuks saime Toomkirikus jumalateenistusel laulda. Kõla oli suurepärane ja Charlesil oli võimalik esmakordselt mängida Toomkiriku vägevat orelit.Järgmisel päeval saatsin oma muusikalised kaaslased koduteele. Loodan, et saame varsti jälle koos laulda ja kontserte anda.“Kristina Agur, Tallinn (2017)Fotod: Enno Agur (2017)