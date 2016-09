ÄRILEHE VIDEO: Viinatööstur: Liviko elas üle I ja II maailmasõja, elab ka selle valitsuse

07. september 2016Kadri Paasreporter-toimetajaPriit Simsonfotograaf-videoreporterLiviko juhatuse esimees Janek Kalvi rääkis Ärilehele antud videousutluses, et Liviko eksport Lätti on oluliselt kasvanud. Tööstus veab oma viina Riiga, kus Livikol on ladu. Sealt rändab see omakorda Läti põhjapiirile, kust eestlased selle ära ostavad. Kui ka Vene ja Ukraina turg taas kosuks, turgutaks see Liviko eksporti veelgi.Kalvi hinnangul on Eestis viin kallis, arvestades, et eestlaste ostujõud on üks Euroopa kehvemaid. Tööstur rõhutab, et temal ei ole midagi aktsiisitõusu vastu, aga eelkõige peaks kerkima õlle, mitte kange alkoholi aktsiis.Kalvi rõhutab, et juba praegu on viinapudeli hinnast ligikaudu 80 protsenti riigimaksud. See on Liviko juhi meelest ebaproportsionaalselt palju ja kui valitsus eesotsas Taavi Rõivasega kavatseb uuel aastal alkoholiaktsiisi veelgi 10 protsendi võrra suurendada, tekib Kalvi meelest riigieelarvesse veelgi suurem auk kui tänavu.