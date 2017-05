Apollo toob Eestisse hiiglasliku meelelahutuskeskuse PM

Adele Johanson29. mai 2017 14:20O’Learyse meelelahutuskeskus Stockholmis | FOTO: ErakoguApollo Grupp sõlmis koostöölepingu maailma ühe kiiremini kasvava toidu- ja meelelahutusketiga O’Learys, mille järgi avatakse järgmise aasta 1. märtsil Kristiine keskuses massiivne, ligi 4 000 ruutmeetril laiuv O’Learys spordirestoran ja meelelahutuskeskus.Apollo Grupi omaniku Ivar Vendelini sõnul saab Kristiine keskuses avatav Baltimaade esimene O’Learys oma suuruse ja mitmekülgsusega olema tõepoolest ainulaadne meelelahutuskompleks.«Tallinna O’Learys hakkab koosnema Ameerika restoranist, mida täiendavad baarid, bowlingu-rajad, piljardilauad, pallimänguväljakud, interaktiivsed mängud, üle saja ekraani spordivõistluste vaatamiseks, seminariruumid ürituste korraldamiseks ja ka täiesti ainulaadne kinosaal,» kirjeldas Vendelin.Kristiine keskust haldava Cityconi Baltikumi tegevjuht Mati Pops ütles, et külastajad ootavad kaubanduskeskustelt üha suuremat valikut meelelahutusvõimalusi ning O’Learyse avamine muudab Kristiine keskuse selgelt linna üheks meelelahutuse tulipunktiks.«O’Learys võtab enda alla pea kümnendiku kogu keskuse tänasest rendipinnast, mis tähendab ka omajagu ümberehitusi ja uuendusi kogu keskuses,» selgitas Pops ja lisas, et ehitustöödega alustatakse juba augustis.O’Learyse kett on üks kiiremini kasvavaid frantsiise maailmas, millel all tegutseb 120 meelelahutuslikku spordirestorani tosinas riigis üle maailma. Nii on O’Learys esindatud täna näiteks Dubais, Shanghais, Pekingis, aga ka Stockholmis, Oslos ja Kopenhaagenis.O’Learyse arendusjuhi Claes Königi sõnul on nad Apollo Grupi näol leidnud sarnase mõttelaadiga partneri, kes on valmis neisse investeerima ja O’Learyse jaoks on see investeering, millesse nad väga kindlalt usuvad.Apollo Grupp laieneb Eestis jõuliselt ja ootan meie koostööd põnevusega, et seda kasvu veelgi suurendada,” märkis König.Tallinnas 1. märtsil 2018 avatav ligi 4 000-ruutmeetrine spordirestoran ja meelelahutuskompleks O’Learys võtab enda alla suure osa Kristiine Keskuse väliparkla poolsest küljest ja hakkab laiuma läbi kahe korruse.