Angela Merkelist sai Eesti e-resident

neljapäev, 25. august 2016Liis Velsker, reporterTiina Kaukvere, Eesti uudiste päevatoimetajaAngela Merkeli kõneEestis visiidil viibiv Saksamaa liidukantsler Angela Merkel pidas täna sündmuskeskuses SpaceX kõne teemal «Eesti kui teerajaja digivaldkonnas – eeskuju Saksamaale ja Euroopale». Peaminister Taavi Rõivas ulatas Angela Merkelile üle e-residendi tunnistuse.Angela Merkel teatas kõne alguses, et ta tahab tänada väga sooja vastuvõtu eest.Merkel rääkis, et kui ta jalutas eile ajaloolises vanalinnas, siis tajus ta hansalinna hõngu. Tallinn on pika ajalooga linn, mis on samal ajal väga arenev, kirjeldas ta. «Riik, mis ühendab traditsioone ja progressi samal ajal,» iseloomustas kantsler Eestit.«Eesti on üks nendest riikidest, mis on innovaatilisemad. E-valitsus, e-hääletamine – need on siin igapäevaelu osa, mis mujal nii pole. Saksamaa vaatab suure huviga seda, mida teie olete siin saavutanud,» kõneles Merkel.Merkel märkis, et Saksamaa majandus toetub 30 protsendi ulatuses tööstusele ning tehnoloogia kasutamine aitaks hoida kokku palju raha ja aega.Merkel kinnitas, et me seisame koos solidaarselt ja oleme lähedased selles osas, mis puudutab meie julgeolekuohte. «See on väga oluline signaal, et NATO allianssi ei ole võimalik lõhkuda,» sõnas kantsler. «Jätkame koostööd selle nimel, et kaitseme Eesti julgeolekut. See on meie solidaarsuse märk.»«Eesti on mõistnud riske ja ohte, mis võivad kaasneda digitaliseerimisega,» kiitis Merkel.«Teie laulev revolutsioon näitas Balti inimeste vaimsust ja pühendumust vabadusele,» rääkis Merkel. Saksamaa liidukantsler kinnitas, et Balti kett läheb ajalukku.«Saksamaa taastas Eestiga diplomaatilised suhted üsna kiiresti,» meenutas Merkel taasiseseisvumisele järgnenud aegu. «Me õpime oma ühisest ajaloost,» lausus Merkel ja tõdes, et oleme 20. sajandil palju kannatanud.Merkel rääkis pärast kõnet peetud arutelul, et tema arvab, et see ei ole patt, kui keegi püüab hoida suhteid Venemaaga. «See on Euroopa huvides olla Venemaaga partnerlussuhetes.» Samas leidis Merkel, et Venemaa tegevuse tõttu Ukrainas oli vaja sanktsioone rakendada.«Mina isiklikult näiteks ei oleks uskunud, et Venemaa rikub rahvusvahelist õigust sellisel viisil,» sõnas Merkel Ukraina kriisist kõneldes.Kantsler märkis, et nii tema kui ka Taavi Rõivas usuvad, et Brexit saab Euroopa arengus olema märgilise tähtsusega. «Me peame seda otsust austama, aga samas küsima, mida see tähendab meie 27 liikmesriigi jaoks.»«Eesti näitab head eeskujud. Teie võtsite pärast Brexitit vastu otsuse teha eesistumisaeg kuus kuud varem, tõestades taaskord, et olete väga paindlikud – see on üks teie riigi tugevusi. Te olete digitaalvaldkonnas pioneer ja seate head eeskujud vabaduste vallas,» lausus Merkel ja kinnitas, et kui ta naaseb Saksamaale, siis julgustab Saksa ettevõtteid koostööle Eesti ettevõtetega.Taavi Rõivas teatas sissejuhatuses, et praegused ajad on turbulentsed. Eestlased ja sakslased on viimased 25 aastat töötanud kõvasti selle nimel, et Euroopa oleks rahu. Meie eesmärk peaks Rõivase sõnul olema see, et Euroopa oleks «vaba, terviklik ja rahus».Saksamaa liidukantsler külastas e-Eesti esitluskeskust ja pidas kõne «Eesti kui teerajaja digivaldkonnas – eeskuju Saksamaale ja Euroopale» sündmuskeskuses SpaceX.Angela Merkeli Eesti visiit lõppeb neljapäeval.