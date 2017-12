ANDRES RAID: Kas me ei tohi teada, kes on Rail Balticu tegelikud omanikud?

NB. Artikkel ilmus möödunud aastal."Asi läheb järjest huvitavamaks, sest keegi on ilmselt aru saanud, et see oli viga, kui saadakse teada, kes on Rail Balticu tegelikud omanikud," märkis ajakirjanik Andres Raid, kelle sõnul on veel eelmisel nädalal Wikipedias olnud märge Rail Balticu kuuluvusest Saksa riigiraudtee tütarfirmale Arrivale sealt nüüdseks salapäraselt kadunud.Pilt: ScanpixArvamusANDRES RAID: Kas me ei tohi teada, kes on Rail Balticu tegelikud omanikud? (16)Ivo Karlep25. detsember 2016"Asi läheb järjest huvitavamaks, sest keegi on ilmselt aru saanud, et see oli viga, kui saadakse teada, kes on Rail Balticu tegelikud omanikud," märkis ajakirjanik Andres Raid, kelle sõnul on veel eelmisel nädalal Wikipedias olnud märge Rail Balticu kuuluvusest Saksa riigiraudtee tütarfirmale Arrivale sealt nüüdseks salapäraselt kadunud.Eelmisel nädalal Tallinna TV uudistesaates nentis Andres Raid, et Wikipedia ingliskeelsest variandist leidis ta, kes on kavandatava Rail Balticu omanikud. "Tõenäoliselt arvab enamik rahvast, et Rail Baltic on Eesti riigi omand, mis valmib euroraha abil. Osa võib arvata, et see on kolme Balti riigi ühisomand. Aga miks on kogu ettevõtmise juures Euroopast tulnud klausel, mille järgi Rail Balticust kasu saada ei tohi, aga kui peaks kahjum tekkima, siis selle maksab kinni Eesti maksumaksja?" küsis Raid. Ta lisas samas veel, et ingliskeelses Wikipedias on Rail Balticu omanikuks märgitud Saksa riigiraudtee Deutsche Bahni tütarfirma Arriva, mis tegutseb Inglismaal. Raid kinnitas, et Eestist ja teistest Balti riikidest omanikena pole seal poolt sõnagi.Kui Pealinn palus Andres Raidil kommenteerida neid väiteid, oli ta üpris nõutu: "Vaatasin äsja veel kord Wikipediat ja ei uskunud oma silmi – märge Rail Balticu omanike kohta oli sealt ära koristatud," imestas Raid."Asi läheb järjest huvitavamaks, sest keegi on ilmselt aru saanud, et see oli viga, kui saadakse teada, kes on omanikud. Tuleb välja, et me ei tohigi teada, kes on Rail balticu omanikud," rääkis Raid. Ta meenutas, et kui sellise küsimusega sai pöördutud meie majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole, siis olevat sealt vastatud, et loomulikult on Rail Balticu omanikud Eesti, Läti ja Leedu. See väide olevat juba siis Raidis kahtlusi äratanud, kuna kolmes riigis on raudtee täiesti eri pikkusega ning Läti ja Leedu on erinevalt Eestist kaubelnud endale palju kasulikumad tingimused. Lätis kuulub projekti juurde ka sama raudtee ühendus Riia lennuväljaga ning Leedus raudteeharu Vilniuseni, samuti ka Kaunase transiitkaubajaam, kus saab vajadusel lisaks vahetada rongikoosseisude rattaid. "Pealegi ei tohiks ju terve mõistuse kohaselt kiirraudtee lõppeda kusagil Leedu tihnikus, vaid peaks jätkuma Poolas," arvas Raid."Kõik need küsimused kerkivad järjekordse salastamise käigus veel reljeefsemalt esile," märkis Raid, kes lubas jätkata Rail Balticu teema käsitlemist.