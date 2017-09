Ameerikat võib ähvardada veel üks orkaan ning selle ette jääb uskumatu varandus

13.09.2017, 15:55Toimetaja Tanel SaarmannSee on Irma.Foto: JOSE ROMERO, AFPÄrge alahinnake Jose'd, ütlevad eksperdid. Meteoroloogia-jumalad töötavad küll Irma järglasele vastu, kuid kuna see on täna 950 miili kaugusel New Yorgist, siis on vara seda maha kanda, kirjutab Bloomberg.„Kui see saab ohtlikuks, siis järgmisel nädalal," ütles meteoroloog Rob Carolan. Praegu on orkaanil aga tõsiseid probleeme, et oma võimu säilitada. Niisiis on tal praegu suur võim, aga see võib kaduda.On aga võimalus, et Jose võtab suuna otse Põhja-Ameerikale ning see tähendaks, et talle jääks Maine'st kuni Floridani ette ligi 18,8 triljoni dollari eest kinnisvara. See võrdub USA aastase sisemajanduse kogutoodangu mahuga.„Väga raske on hinnata Jose edasist käitumist. Eriti siis, kui sul ei ole täpset pilti olukorrast," ütlest teine ekspert.Võib minna päevi enne kui olukord selgineb. Irmalgi on siin oma mõju, kuna see tekitas nö Rosby Laineid ning need omakorda mõjutavad Jose käitumist.Praegused arvutimodelleeringud näitavad, et Jose vaibub ohutult merel või läheb napilt mööda Põhja-Carolinast või Nova Scotiast.Ekspertidel ei ole piisavalt andmeid. Atlandi ookeani kohal ei ole ilmajaamu, mis saadetakse õhupallidega 35 kilomeetri kõrgusele ja mis monitooriks olukorda. Sellised andmed oleks väga abiks.USA kasutab tihti õhuväge või Rahvuslikku Ookeani ja Atmosfääri Administratsiooni piloote ning meeskonda, kelle nimeks on Orkaanijahtijad, et need lendaks tormide keskele ja püüaks teada saada, millega on tegemist.Üks selline orkaanijahtija avastas, et tippajal, 8. septembril, oli Jose võimsus 155 miili tunnis. See teeks sellest 4. kategooria tormi ja see oleks Irmale tõsine rivaal. Riiklik Orkaanikeskus usub, et Jose jääb orkaaniks kogu nädalavahetuse vältel.Atlandi ookeani orkaanihooaeg on nõudnud juba vähemalt sada inimelu ja see on teinud vähemalt 135 miljardi dollari eest kahju Texasest Floridani ning Kariibideni välja. Harvey sulges ajutiselt 25% Mehhiko lahe nafta- ja maagaasitoodangust ning 10% USA rafineerimisvõimekusest. Irma hävitas Florida tsitrusevälju ning kahjusid alles loetakse kokku.Kui Harvey ja Irma midagi õpetasid, siis on see see, et Jose'd tuleb võtta tõsiselt.