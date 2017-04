"Alice Imedemaal": Toronto Eesti Seltsi Lasteaia moenäitus - EST/ENG

Laupäeval 8. aprillil toimus Toronto Eesti Maja suures saalis üks meie ühiskonna populaarsematest üritustest: Toronto Eesti Seltsi Lasteaia moenäitus. Selle aasta teema oli “Alice Imedemaal”; saal oli uhkelt dekoreeritud dekoratsioonidega, kuulsa "Alice Imedemaal" laste romaani teemal. Moenäituse teadustajad olid Karin (Marley) Remerowski ja Paul Sehr. Kava oli kolmes osas: peoriided, kostüümid ja rahvariided. Vaheajal toimus ka vaikne oksjon ja kohviaeg, mille ajal toimus ka tore lasteparaad ja lastelaulude esitamine, Liina Purje-Lepiku juhatusel. Selle aastane vaikne oksjon oli eriliselt silmapaistev, kuna oksjoni komitee (ja selle peakorraldaja, Tiiu Bradley) oli korraldanud väga suure auhindade valiku. Lõpuks võttis sõna Lasteaia juhataja, Ingrid Laar, kes avaldas tänu moenäituse ja vaikse oksjoni komiteeleTES Lasteaed tänab kõiki annetajaid vaiksele oksjonile. Suurimat annetust tegi Ritmika võimlemisklubi; suuremad annetused tegid ka järgmised organisatsioonid: Eesti Sihtkapital Kanadas, Jõekääru, Seedrioru, Toronto Eesti Maja,, Toronto Eesti Űhispank, Eesti Elu, Heinsoo kindlustus, Joy of Dance Centre, Perfedct Timing, Silly Goose Kids, Tupperware, Fit Culture, Play Loft, Home Depot, Cherry Street Barbeque, Artisans at Work ja Canada's Wonderland. TES Lasteaed tänab ka kõiki väiksemaid annetajaid - oksjoni korraldajad (ja oksjoni juhataja, Tiiu Bradley) said pakkuda mitusada oksjoni auhinda.Täname ka Lasteaia moenäituse komiteed: Karin Remerowski ja Jaan Kittask (komitee juhatajad), Tiiu Bradley (vaikne oksjon), Saara Mortson (toitlustamine), Erika Agur (dekoratsioon), Paul Sehr (teadustaja), Erik Lepik, Kati Lepik, Erik didzbalis, Mati Pajo, Talvi Pajo, Jaan Hess, Laas Hess, Lia Zifkin, Erik Laar, Mick Schaer, Mati Saastamoinen, Sarah Saastamoinen ja Kristiina Heinsoo.Tuletame lugejatele meelde, et palju fotosid on võimalik vaadata "Eesti Elu" veebilehelt, www.eestielu.ca . Samuti on ka fotosid "Estonian World Review" veebis, www.eesti.ca TES Lasteaia järgmine üritus on Lasteaia emadepäeva- ja lõpuaktus, mis toimub laupäeval, 13. mail, 2017, Toronto Eesti Maja suures saalis alates kell 10:00.The Toronto Estonian Society's Kindergarten fashion show took place on Saturday, April 8, 2017 in the Toronto Estonian House. This year's theme was "Alice in Wonderland". Photos from the fashion show can be seen on the Estonian Life and Estonian World Review websites. The fashion show committee (headed by Karin Remerowski and Jaan Kittask) did a wonderful job in organizing this event. Particular thanks goes to Tiiu Bradley, who was in charge of the silent auction; this year's silent auction had a very large selection of prizes on offer. Thanks are also due to the larger donors to the silent auction: Ritmika Rhythmic Gymnastics (this year's largest auction donor), Estonian Foundation of Canada, Joekaaru summer camp, Seedrioru summer camp, Estonian House, Estonian Toronto Credit Union, Eesti Elu/Estonian Life, Heinsoo Insurance, Joy of Dance Centre, Perfect Timing, Silly Goose Kids, Tupperware, Fit Culture, Play Loft, Home Depot, Cherry Street Bar-B-Que, Artisans at Work and Canada's Wonderland.Fotod: Martin Kiik