AKEN’i uus kodu vanas kodus.... LAULGE KAASA

AKEN’i uus kodu vanas kodus....Viisil: “Uhke postipoiss sõitis kord maanteel”...Palju aastaid mööda läinud sellest a’ast,siis kui olemas ei olnud veel basaar,eesti rahvas kokku tuli,viimsed pennid kokku aetija siis Chester koolist Eesti Maja sai...REF: Eesti Maja on me südamesse läin’dEesti Maja teiseks koduks meile saan’d...Kuigi pisaraid ta laest vahest nutab,“meie tuba, meie luba” meie hüüd, meie hüüd, meie hüüd..Külakõrts ja Eesti Pank meil üheskoos,igas saalis kõva pidu täies hoos...Skaudid, gaidid, koolilapsed,pensionärid, mammid, papideesti meeles, eesti keeles ikka koos.REF: Eesti Maja on me südamesse läin’dEesti Maja teiseks koduks meile saan’d...Kuigi pisaraid ta laest vahest nutab,“meie tuba, meie luba” meie hüüd, meie hüüd, meie hüüd..Siis kui Vana-Andres maha müüdud saija basaarid kodutuks nii järsku jäid,müüjad, ostjad, annetajad,AKEN naised, vanad kraamidaknast, uksest Eesti Majja voolasid....REF: Eesti Maja on me südamesse läin’d,AKEN’ile uueks koduks on ta saan’d...Kuigi pisaraid ta laest vahest nutab,“meie tuba, meie luba” meie hüüd, meie hüüd, meie hüüd.