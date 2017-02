Ajavaod. Riigi mehed: Juhan Kukk (ETV 2015)

Saatesari: AjavaodSaade on järelvaadatav veel 180 päevaIseseisvuspäeval loetakse Pärnus igal aastal ette „Manifest Eestimaa rahvastele”, et meenutada, kuidas meie riik sündis. Manifesti tekst on ühtaegu poliitiliselt tark ja ometi emotsionaalne. Selle teksti sõnastas Juhan Kukk - Eesti riigi algusaegade väljapaistev isiksus, Eesti rahanduse ja panganduse looja, Riigikogu esimees, ühel perioodil ka riigivanem. Saate tegid Mati Talvik ja Indrek Kangur.