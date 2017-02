Ain Anger debüteeris Torontos “Götterdämmerungis” Eesti Elu

Kuressaares sündinud ooperilaulja, bass Ain Anger on maailma ooperilavadel tunnustust kogunud eelkõige väga hea Wagneri muusika tõlgendajana. Nii pole ime, et 2. veebruaril Torontos Canadian Opera Company produktsioonina esietendunud Wagneri “Götterdämmerungi” arvustustes on Toronto ooperilaval debüteerinud Ain Anger Hageni rollis saanud väga kiitvaid hinnanguid. Alljärgnevalt on väljavõte veebiväljaandes Musical Toronto 3. veebruaril ilmunud Trenti ülikooli emeriitprofessori ja Opera of Canada kaastoimetaja Joseph So arvamus:” The third vocal standout of the evening was the Hagen of Estonian bass Ain Anger, whom I had the pleasure of hearing a few times, mostly recently as Cardinal Brogny (La Juive) in Munich last July. What a voice! His dark, rather menacing sound reminds me so much of the great Matti Salminen, and it fits Hagen perfectly. Ten years ago, Mats Almgren was a terrific Hagen at the COC. Ain Anger matched and even surpassed him last evening. “Götterdammerungi etendused on Torontos veel 11., 14., 17. ja 25. veebruaril.