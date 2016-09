AHHAA tähistas sünnipäeva tordiralliga

Täna 19-aastaseks saanud Teaduskeskus AHHAA kutsus külalisi enda juurde tulema tordiga, mille vastu kingiti neile tasuta keskusepilet.



AHHAA keskuse juhatuse esimees Andres Juur märkis, et 1. september on AHHAA jaoks väga oluline päev, sest ühelt poolt on tegemist keskuse enda sünnipäevaga ja teisalt on see päev tituleeritud tarkusepäevaks, sest õpilased lähevad kooli.



„Pakkusime külastajale kahte erinevat boonust. Kui külastaja tõi meile sünnipäevatordi, siis pääses ta tasuta sisse; samuti ei küsinud me piletiraha äsja esimesse klassi astunud õpilastelt,“ sõnas ta.



19-aastane AHHAA on Juure sõnul tugevas noorukieas asutus, kellel on sarnaselt inimestele käes elu kõige aktiivsem eluperiood.



„Praegu on AHHAA keskusel hoog sees ja see ei paista raugevat,“ ütles Juur. „Kevadel ehitasime juurde ühe korruse, mis andis meile 250 ruutmeetrit lisanäitusepinda. Eelmise aasta lõpul avasime matemaatikateemalise näituse, kus me teeme arvudega seotud teemad meeldivaks ning põnevaks. Enne seda said keskusekülastajad tutvuda spioonimaailma telgitagustega.“



Algav uus eluaasta toob teaduskeskusesse suured investeeringud, sest uuendatakse planetaariumit, korraldatakse 11. Teadlaste Öö Festival, novembris avatakse iseehitatud näitus „Teeme kino!“, mis tutvustab filmide eriefekte ja järgmisel kevadel seavad 700-ruutmeetrises ajutiste näituse saalis koha sisse inimkehade läbilõiked.



Teaduskeskust AHHAA külastas eelmisel aastal 214 000 inimest ja tänavu juulikuus sündis uus külastajarekord, kui maja külastas pea 27 000 inimest. Ligi 40 protsenti AHHAA külastajatest on mitte-eestlased.



Lisainfo:

Andres Juur

AHHAA keskuse juhatuse esimees