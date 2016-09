25 veidrat seadust Ameerikast, mida roadtrip’il silmas pidada PM

Kindlasti on olemas seadus, mis kusagil keelab ka autoaknast jalgade välja panemise. Ameerika on kuulus oma arvukate võimaluste poolest roadtrip'ile minna. Ikooniline Route 66, sõit Suurde Kanjonisse või mõni muu marsruut – eksimisvõimalust praktiliselt pole. Küll aga on poolesajas osariigis palju erinevaid ja kohati väga kummalisi autoreisijatele suunatud seadusi.Alabamas on keelatud teeselda autosõidul vaimulikku.Alaskal on keelatud sõidu ajal koera autokatusele sidumine.Arizonas ei tohi jalakäijad vajutada foorinuppe lihtsalt selleks, et liiklust peatada.Montanas ei ole lubatud sõidutada raudteerööbastele looma, eesmärgiga rongi kahjustada.Nebraskas pole mägesid, kuid ometi on seal ette nähtud mägisel teel maantee paremas servas sõitmine.Nevadas on aga täiesti legaalne liigelda kiirteel kaamliga.Colorados ei ole lubatud autode poole rakettide loopimine. (Silmas on peetud militaarrakette.)Connecticutis ei tohi maanteel jahti pidada.Delaware'is on keelatud autos riiete vahetamine.New Yorkis on illegaalne autos lahti riietuda.Hawaiil on turvarihmad kohustuslikud, kuid veoauto kastis lahtiselt sõitmine on täiesti legaalne.Oklahoma juhtidel on keelatud sõitmise ajal koomikseid lugeda.Oregonis aga pannakse inimestele südamele: autodega võidujooksmine on keelatud.Illinoisis ei ole lubatud riputada tahavaatepeegli külge dekoratiivseid täringuid või õhuvärskendit.Pennsylvanias pead sa oma auto osadeks võtma ning peitu panema, kui tundub, et auto hirmutab hobuseid.Rhode Islandil ei ole lubatud sõita avamata õllepurgiga.Lõuna-Carolinas on illegaalne autos prügi hoidmine.Louisiana taksistidel on keelatud vahetuse ajal auto esiistmel armatseda.Marylandis ei ole lubatud kiirteel sõites vanduda.Et auto läbiks Texases ülevaatuse, ei ole kohustuslik omada esiklaasi, küll aga on kohustuslik kojameeste olemasolu.Utah's on kiirteel eesõigus lindudel.Massachusettsis on illegaalne sõita koos gorillaga.Missisippis ei ole lubatud auto külge kinnitada leegiheitjat.Virginias ei tohi sa kellelgi kasutada oma autot seksimiseks.Lääne-Virginias võid sa tee pealt õhtusöögiks kaasa korjata auto alla jäänud looma.