21.-27. augustini toimub gaidlipkonna Põhjarada laager “Jaanimardikad” Eesti Elu

Kotkajärve on pärast äsjalõppenud metsaülikooli taas noorte käsutuses. 21.-27. augustini toimub gaidlipkonna Põhjarada laager “Jaanimardikad”, kus osalevad 13 hellakest, 2 gaidi ja 10 juhti.Kõigil meel on hea. Need, kes käisid USA suurlaagris naudivad normaalsemat temperatuuri. Ühel hommikul oli Kotkajärvel vaid 8 kraadi sooja.Pildil on tüdrukud koos juhtidega pärast laulutundi. Foto:: skm Enno Agur